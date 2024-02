Núbia Oliiver curte férias em família; Veja os destinos

Núbia Oliiver escolheu um resort no interior de São Paulo para curtir suas merecidas férias e se divertir com sua filha e o noivo, que levou suas duas filhas para se juntarem à aventura. Durante uma semana, eles aproveitaram cada momento juntos, desfrutando da natureza, da piscina e de todas as atividades oferecidas pelo resort.

A diversão não parou por aí, pois Núbia e sua família agora estão curtindo mais um tempo de descanso em sua fazenda, localizada em Minas Gerais. Com um clima tranquilo e uma paisagem deslumbrante, as férias continuam sendo repletas de momentos inesquecíveis com direito a ensaio fotográfico no meio da enorme plantação de soja da modelo.

Essa é uma pausa muito bem-vinda para Núbia, que costuma levar uma vida agitada, cheia de compromissos profissionais. Ela aproveita ao máximo esse tempo para relaxar, recarregar as energias e se reconectar com sua família.









< >