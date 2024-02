Karoline Lima e Léo Pereira trocam declarações na web

A influenciadora Karoline Lima e o jogador Léo Pereira estão levando a internet à loucura com as recentes trocas de declarações nas redes sociais. Sem assumir oficialmente um relacionamento, o novo casal vem interagindo com mensagens de amor no Instagram. Inclusive, já receberam o fã clube criou um nome para os dois - "Karolino".

Sem medo de esconder o relacionamento, a loira está no Rio de Janeiro e acompanhou de pertinho o jogo do Flamengo neste domingo (04), no estádio do Maracanã. Em fotos publicadas em seu perfil no Instagram, Karoline Lima, apareceu vestida com a blusa do time rubro-negro personalizada com o nome "Karolino".

Além da troca de comentários nas fotos, a ex de Éder Militão gravou uma sequência de stories acompanhando a partida contra vasco. A jovem publicou vários vídeos do amado jogando e mostrando a tensão que estava passando durante o jogo.

É claro que, um dos comentários foi do craque Léo Pereira: "Maravilhosa". Contudo, os seguidores ficaram alvoroçados com as interações do casal. "Eita, como o Karolino tá amando", afirmou uma fã. "karolino ficou até mais inspirado nesse jogo", escreveu outro seguidor.

Até a sogra se declarou

Semana passada, o jogador Léo Pereira fez aniversário e recebeu uma declaração de Karoline Lima. A loira postou uma foto parabenizando o companheiro no Instagram. Ela fez questão de deixar uma mensagem e agradeceu com um coração. E quem também parabenizou o craque foi a mãe de Karoline Lima, a Auri Lima. A "sogra" publicou um vídeo do Roberto Carlos cantando parabéns pra você e escreveu: "Eu e o mundo amamos você".

Léo Pereira não teve só a aprovação da sogra, como dos fãs. Seguidores criaram uma fã-clube e presentearam com mimos e um balão com seu mais novo apelido: "Karolino". O affair, que começou discreto no final do ano passado, já está dando indícios de que está mais firme do que nunca.