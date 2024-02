Léo Pereira pede Karoline Lima em namoro

Namorando! Depois de muitas especulações e declarações na internet, o jogador do Flamengo, Léo Pereira aproveitou a sua festa de aniversário para oficializar o romance que está vivendo com a influenciadora Karoline Lima.

O pedido foi feito na madrugada desta segunda-feira (5), depois do jogo contra o Vasco da Gama no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o pedido é feito na frente de todos os convidados.

Ainda na imagem divulgada, os amigos aparecem felizes e pulando de alegria com o pedido de namoro. Mas não foi só entre os mais chegados e familiares que houve comemoração, não. Os fãs que estavam ansiosos por esse momento reagiram na web com a oficialização do romance.

"Karol merece ser feliz", escreveu um fã. "Essa menina merece demais ser feliz. Só quem acompanha ela sabe. Felicidades Karoline e Karolino", afirmou outra seguidora. Alguns também aproveitaram para pedir ao jogador que não erre com ela: "Torço muito pra ele não fazer nada de errado com ela. A mesma não merece. Que dê tudo certo".

Vale ressaltar que, o pedido de namoro, saiu após Karoline Lima acompanhar o amado jogando no Rio de Janeiro. Até então, o novo casal não havia assumido oficialmente o namoro, mas já estavam interagindo com mensagens carinhosas no Instagram. Inclusive, a loira publicou uma foto usando a camisa rubro-negra, e é claro que, um dos comentários foi do craque Léo Pereira: "Maravilhosa".

