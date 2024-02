Maiara rebate críticas por beber em shows e afronta haters

Maiara, da dupla Maraisa, surgiu no Instagram rebatendo as críticas que vem recebendo sobre a postura durante os shows. Acontece que, nas últimas semanas vazaram imagens das irmãs, aparentemente bêbadas enquanto cantavam.



"Vou fazer meu show, vou me divertir sim, vou ser feliz sim, vou beber cachaça sim, vou me jogar no chão, vou dançar, fazer minhas coreografias que só eu sei, e eu não estou nem aí, é isso. Quem quiser que assista, quem não quiser...", disse a sertaneja, enquanto se maquiava.

No entanto, um dos últimos shows que aconteceu no mês passado, a coluna Mariana Morais havia divulgado imagens da Maraisa segurando uma garrafa de whisky e dançando. O excesso de álcool ficou aparente e a sertaneja acabou mostrando demais. A região íntima da cantora acabou ficando bem em evidência em cima do palco.

Vale ressaltar que, os últimos shows da dupla têm sido alvo de muitas críticas. Isso porque, tanto Maraisa quanto Maiara fazem as apresentações visivelmente alteradas por conta da ingestão de álcool. Além disso, elas vêm promovendo situações desconfortáveis, até mesmo para outros artistas que cantam com elas. Como aconteceu recentemente com a cantora Simone Mendes.

Repercussão

Após a fala de Maiara, internautas rebateram a fala da sertaneja: “Eu sou super a favor de que ela viva sua vida como quiser, mas ela tem que entender que o povo paga pelo show, que isso é um trabalho, então se isso tiver fazendo com o que o público reclame, ela deveria repensar”. Outros fãs também criticaram o vídeo: “Vai perder público sim, pq ninguém paga caro para ir em um show ver bebedo passando vergonha. Falta de respeito com os fã”.

