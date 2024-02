BBB 24: Yasmin vai aos prantos com raiva de Davi: "manipulador"

Durante a madrugada desta terça-feira (6), o baiano Davi Brito chamou Yasmin Brunet para conversar e pediu desculpas por ter usado a expressão "psiu". O motorista de aplicativo explicou o que significa para ele esse termo. No entanto, a modelo se sentiu manipulada e chorou após o fim da conversa.

Ao tentar esclarecer, Davi foi questionado por Brunet: "Agora?" e ele se justificou: "Calma, posso falar? Queria te pedir desculpa, porque assim, o 'psiu' entendo que soa para você e para as pessoas também como uma forma 'cale a boca'. Isso é um costume meu, que eu trago lá de fora. É coisa da minha vida, é de mim".

O brother continua e reconhece que errou: "Eu posso poder melhorar isso na minha vida e, como eu já estou aqui dentro, isso, às vezes, não pode dar tempo de eu melhorar isso aqui agora, mas como me um deu toque. Eu não quis falar 'psiu' para calar a boca. É humano reconhecer". Contudo, Yasmin Brunet rebateu o pedido de desculpas de Davi.

"Não [falou] só comigo. Você faz isso com a sua maior amiga na casa, a cunhã [Isabelle Nogueira], o tempo todo. Inclusive, se tem uma pessoa falando e a outra fala 'psiu', se não é calar a boca eu não sei o que é", reclamou a loira.

Assim que a conversa encerrou, a influenciadora começou a chorar e desabafou com Lucas Henrique. "É sofrido conversar com ele, porque eu vejo nitidamente ele manipulando as coisas". Ela continuou o desabafo: "Não é possível que as pessoas não veem. Ele não responde nada do que eu pergunto. Ele só fala comigo depois que ele é exposto ao vivo. Te juro, eu vou surtar se não tiverem vendo isso lá fora. Como é que pode?".

