Alvaro Aoas usará 3 produções da marca Victoria Alta Costura

Charles Hermann, de 43 anos de idade, foi o estilista escolhido para criar as produções do empresário e anfitrião do Camarote Bar Brahma, Álvaro Aoas. A parceria do estilista baiano com um dos principais nomes da folia paulistana promete unir a sofisticação e elegância da Victoria Alta Costura com a energia do carnaval brasileiro em três looks criados especialmente para a ocasião.

O diretor criativo e sócio da Victoria Alta Costura, Charles Hermann contou que foram vários dias para a produção dos looks e que eles contam com mais de X pedras.

“O Álvaro é o rei do carnaval e um homem ilustre da noite e a partir disso, pensamos em uma roupa que fosse correspondente com essa questão de quem ele é e o que representa. Criamos uma roupa com corte de alfaiataria, que é o meu forte, mas também queríamos que essas peças tivesse a energia do carnaval, com um toque glamoroso e luxuoso, trazendo esta identidade de realeza, em alusão a esse título de nobreza do carnaval que ele recebeu e a maneira que as pessoas o enxergam. Os looks tem a base preta, mas trabalhamos com prata, dourado, cristais e plumas. Em um dos figurinos, ele vai representar o anjo negro, em outro ele surge com outfit como imperador ”, contou detalhes.

Charles também falou que um dos maiores desafios de criar um figurino para Álvaro se dá pelo fato de evitar que ele surgisse aparecendo um homem de negócios, mesmo apostando no uso de alfaiataria.

“O maior desafio de criar fantasias, no meu ponto de vista, é que preciso trazer a minha originalidade, que é a minha pegada do corte de alta costura com alfaiataria e transformar isso em um figurino carnavalesco luxuoso, que é o mesmo forte. Então, foi desenvolver esse projeto sem que ele ficasse parecendo um homem de negócios, mas que também não deixasse o luxo de lado. Foi necessário também atender ao conforto das peças, porque o Álvaro é uma pessoa que roda o camarote inteiro, sobe no palco e até faz uma apresentação no palco”, contou.

O empresário contou que está ansioso para surgir no Camarote no Anhembi a bordo das roupas criadas pelo estilista da Victoria Alta Costura. Ele ainda ressaltou a expertise e como o estilista consegue superar as expectativas: “Ele [Charles] consegue entender o que cliente gostaria de vestir sem ao menos nos perguntar”, afirmou.

Álvaro Oas e Charles se conheceram através de uma amiga em comum no carnaval do ano passado. Esse ano eles resolveram criar esse projeto especial para a folia paulistana. Além dos looks do empresário, Charles ainda criará alguns looks para a esposa do empresário e musa da Vila Maria, Josi Aos.