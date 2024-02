BBB 24: Tadeu Schmidt repreende Alane em discurso de eliminação

O jogo no "BBB 24" terminou para Juninho, que foi o eliminado desta terça-feira (6), com 60% dos votos. No entanto, quem foi repreendida, ao vivo, foi a bailarina Alane Dias. A jovem estava acusando o participante de assédio desde o último domingo (4). Contudo, durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt negou crime de assédio e pediu atenção ao fazer uma denúncia tão grave dentro de um reality show.

"Quantas vezes na sua vida você não discutiu, brigou com alguém e pensou, se todo mundo visse isso, todo mundo me daria razão. Já pensou se toda discussão na vida fosse assim? Está tudo gravado, vamos rever as imagens, mostrar para as pessoas, e as pessoas vão dizer quem está certo. Só no BBB tem tudo gravado. E dessa vez tudo se encaminhou para formar esse julgamento", iniciou Tadeu se referindo a briga de Alane e Juninho.

Na sequência, o apresentador deixou claro que foi paredão entre Juninho e Alane: "Não é todo dia que o Paredão se apresenta como uma espécie de confronto direto, um duelo. As pessoas brigam e logo depois estão juntas no mesmo paredão. Pronto, vamos ver quem está certo. Alane x Juninho. Juninho x Bia. Quem sair é porque está errado. E ponto final, não tem dúvida. Será?" pontuou.

Tadeu Schmidt então questionou as acusações feitas por Alane: "Você usou as palavras corretas? Você tem certeza do que você está falando? Você tem certeza do que você está defendendo? Se você aposta todas as suas fichas, é fundamental não ter dúvida nenhuma [...] Vamos deixar uma coisa bem clara. Se alguém tivesse jogado fora das regras, este Paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude", esclareceu o apresentador.

Ele finaliza esclarecendo que a produção analisou todas as imagens e não identificaram crime por parte do brother Juninho. "Está tudo gravado, todo mundo reviu as imagens com calma, mas há espaço pra interpretação. É menos certeza, é mais opinião. Certeza, certeza. Só os nomes. O que dá pra verificar sempre é se tem mais gente a seu favor ou mais gente contra", pontuou Tadeu Schmidt.



Na web, internautas comemoraram o alerta feito pelo apresentador através do discurso de eliminação. "Esse discurso foi necessário, porque Alane fez acusações seríssimas sem ter prova", escreveu uma seguidora. "A fala foi mais sobre quem ficou do que sobre quem saiu. E ela sabe que foi pra ela", concordou uma telespectadora.

