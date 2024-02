BBB 24: Zezé Di Camargo defende Wanessa: "coerente"

Wanessa Camargo tem sido alvo de muitas críticas no “BBB 24”. A participação da cantora tem sido bastante comentada pelo público, por conta do comportamento dela com o brother Davi Brito. Contudo, tentando amenizar o “cancelamento” virtual da artista aqui fora, o pai dela, o cantor Zezé Di Camargo, saiu em defesa da filha nas redes sociais.



Depois que Wanessa teve uma nova conversa com seu rival no jogo, o sertanejo se manifestou nas redes sociais para se mostrar orgulhoso da trajetória da filha no jogo. “Vendo o diálogo da minha filha com o Davi… Só vou falar uma coisa pra vocês: estou muito orgulhoso da minha filha. Que coerência, que conversa bacana, que papo bacana“, declarou o cantor.

Na sequência, ele mencionou que tem aprendido muito com a participação de Wanessa Camargo no reality. “Como ela é cabeça… Eu sou pai dela e estou aprendendo com ela. Assiste esse diálogo, você que está no Brasil, assiste inteiro pra você entender como é a vida“, afirmou o artista.

Davi chama Wanessa Camargo para conversar

A nova conversa entre Wanessa e Davi Brito aconteceu após a eliminação de Juninho. Foi Davi quem chamou a cantora para bater um papo e se desculpar por suas últimas atitudes dentro do confinamento do “BBB 24”.

“A conversa que a gente teve ali no dia do Big Fone de manhã cedo para mim tinha resolvido muita coisa e, ontem, no Sincerão, quando você teve o seu momento de se expressar e opinar o que você achava em relação a mim, e eu super respeito a sua opinião, mas na minha concepção, a gente já tinha tido uma conversa", iniciou o brother sobre os ataques feitos por ela.

Ainda no papo, Wanessa Camargo deu seu ponto sobre o ‘psiu’. “As palavras têm significado, e você não pode mudar o significado delas. ‘Psiu’ é ‘cala a boca’. […] Isso é inadmissível", pontuou ela. Em seguida, Davi nega que tenha cortado a Yasmin Brunet com esse sentido. "Não quero que você passe a mão na minha cabeça, mas quero ter consciência e certeza de que falei sobre isso com você e estou despreocupado. Não quero ter que passar e pensar: 'Não me resolvi com a Wanessa, ela está com dúvidas sobre mim'."

Por fim, Wanessa tentou amenizar o clima pesado da conversa e afirmou que os dois terão uma boa convivência. "Eu super respeito seus pontos, tenho minhas ideias, respeito sua forma, mas continuo achando um jogo egoísta, comportamentos errados… Dentro do jogo é isso. Talvez a gente tenha tempo de mudar isso completamente ou não… A gente vai ter uma boa convivência e pronto".

