Ana Castela desmorona após perder cadela de estimação

A cantora sertaneja, Ana Castela, compartilhou em seu perfil do Instagram a morte da sua cachorrinha, Joaninha. Aos prantos, a artista lamentou a perda da sua fiel escudeira desde infância e explicou que a bichinha estava acumulando água na barriga e, semanalmente ela fazia um procedimento para eliminar o líquido.

"Ela estava viva por Deus e porque ela não queria ir embora. Eu fico tranquila, porque eu sei que agora ela não está mais sofrendo. Acabou o sofrimento, só que eu estou meio sentida, porque é o amor da minha vida, mas vai passar. Eu sei que Deus faz tudo da forma dele", lamentou Ana, em um vídeo no story.

Ana Castela também rebateu possíveis críticas ao choro dela com a perda da Joaninha. "Para mim, cachorro é melhor que ser humano, muito melhor... Cachorro é maravilhoso. O negócio agora é sentir, botar pra fora, chorar e cuidar do José [seu outro cachorro]. Vai ficar tudo bem".

Na sequência, a cantora aproveitou para compartilhar várias fotos ao lado da sua companheira e deixou uma declaração de despedida. "Meu amor se foi. Ela precisava ir, eu já sabia no fundo… Você foi forte, até demais. Deus me deu você para preencher um vazio que eu nem sabia que tinha, e espero conseguir preencher de novo. [...] Hoje me resta lembranças, seu cantinho e um tufinho de pelo seu. A dor da partida dói, dói demais porque eu sei que não vou te ter aqui mais comigo, meu tchutchu, não tenho mais suas orelhinhas para baixo, mas dói ainda mais saber que você estava sofrendo".

Namoro de Ana Castela chega ao fim

O namoro da cantora Ana Castela com Gustavo Mioto chegou ao fim mais uma vez. Em um comunicado publicado no perfil oficial da sertaneja, no dia 15 de janeiro, a jovem contou aos fãs que os dois não são mais um casal e continuarão sendo amigos.

Ela iniciou o texto afirmando que os dois não estão vivendo o mesmo momento e por isso decidiram colocar um ponto final. "Oi galera, em respeito à vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento".

Ao mesmo tempo, Gustavo Mioto também se pronunciou sobre o fim: "Oi galera, eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui pra contar que eu e a Ana não estamos mais juntos.

Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente", lamentou o sertanejo.