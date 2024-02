Henrique, dupla de Diego, pesca no Pantanal antes de iniciar maratona de shows 

Aproveitando a folga na agenda agitada, o cantor Henrique, da dupla Henrique e Diego, decidiu curtir uma bela pescaria no Pantanal, antes da maratona de shows durante o Carnaval. Por meio do próprio perfil oficial que possui, no Instagram, o famoso cantor sertanejo, aliás, compartilhou uma linda foto do momento, em que aparece pescando.



Na legenda da publicação, ele escreveu sobre o animal que pescou. “Pirarara é meu peixe favorito no Rio Teles Pires, dos peixes de couro, a mais linda”, escreveu Henrique, ao compartilhar o tamanho enorme do peixe.