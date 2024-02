Sucesso no Tiktok, Caroline Dallarosa conquistou papel já no primeiro teste

A artista, que tem um capital simbólico apenas no TikTok de 2,7 milhões de seguidores — 4 milhões contando com todas as suas redes sociais — e acumula 45 milhões de curtidas em seus vídeos, trancou a faculdade de Publicidade e Propaganda e não apenas passou em seu primeiro teste para a TV, mas já assumindo papel de destaque.

Tendo vivido toda infância e adolescência em Campo Largo, Paraná, Carol encarou grande parte da vida enxergando a possibilidade de seguir a carreira no audiovisual como utópica ao mesmo passo em que guardava uma vontade que a impulsionou a enviar um único vídeo atuando, aos 14 anos de idade, para um produtor de elenco, da Globo.

Exatos sete anos depois, aos 21 anos, foi chamada para um teste no antigo PROJAC e não titubeou ao chamado, percorrendo mais de 1000 km para concorrer por uma oportunidade com dezenas de outras atrizes.

Fazendo uso do aprendizado em cursos de TV e Cinema, aliados à sua atuação intuitiva e visceral, ela conquistou o papel de Anjinha, uma das protagonistas de "Malhação: Toda Forma de Amar”. Com o sucesso e boa repercussão, emendou em outro trabalho na mesma emissora, e viveu a Arminda de “Além da Ilusão”, enriquecendo a narrativa como o fruto do casamento de Constantino, interpretado por Paulo Betti, e Julinha, papel de Alexandra Richter.

Em dezembro de 2023, estreou nas telonas com "Tá Escrito", longa-metragem estrelado por Larissa Manoela que alcançou o oitavo lugar na bilheteria nacional em sua semana de estreia. Na trama, Caroline interpreta Marina, uma jovem criativa e parceira, melhor amiga da protagonista Alice.

Fluente em inglês, cursando espanhol, e com uma série de habilidades curiosas, como o Muay Thai, Dallarosa é vegetariana e aliada à diversas causas que julga urgentes, sendo a defesa dos animais uma delas. Plural, de raciocínio rápido, e com um talento já mostrado em seus papéis dramáticos, mas também muito latente pro humor, Carol é o retrato do melhor da Geração Z.