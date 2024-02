Bruna Marquezine pede carona para Salvador e surpreende a web

Bruna Marquezine é gente como a gente. Nesta sexta-feira (9) de Carnaval, a atriz, de 28 anos, fez uma publicação em seu perfil no Instagram que chamou atenção dos fãs. Isso porque, a jovem, pediu uma carona para Salvador aos seus 45 milhões de seguidores.

Não demorou muito para os internautas reagissem a publicação da artista. "E a carona deve ser de jatinho", debochou um fã. "Ela só tinha a vontade de ir curtir o carnaval é um sonho", escreveu outra seguidora. "A diferença é que os contatos dela é de outro mundo, e não do nosso", brincou mais um fã.

Vale lembrar que, essa não é a primeira vez que Bruna Marquezine pede algo no Instagram. Mês passado, a atriz publicou no story que estava em busca de alguém que estivesse indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Pelo jeito, a última vez deu certo, né?

Marquezine cotada para mais uma produção internacional

Com o sucesso de Bruna Marquezine em Besouro Azul, a atriz pode voltar a Hollywood para mais uma produção. Desta vez, contratada por uma plataforma de streaming e para estrelar uma adaptação de livro. O filme " Os Sete Maridos de Evelyn Hugo", já está com a produção confirmada, no entanto, o elenco não foi divulgado.

Apesar de nenhum nome ter sido confirmado para o novo longa, a atriz brasileira está sendo comentada nos corredores de Hollywood. A produção é de um romance que vai contar a história de uma atriz que resolve fazer uma autobiografia antes de morrer e contrata uma jornalista para escrever suas memórias. É de autoria de Taylor Jenkins Reid.