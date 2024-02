Liesa veta jornalistas e membros de escolas para credenciar influencers

Nesta sexta-feira (9), começou a circular nas redes sociais um vídeo em que duas influenciadoras Anna Estrella, que vem a ser a ex-namorada do Filipe Ret, e a modelo Victoria Terra, comemoram o credenciamento no Carnaval da Marquês de Sapucaí. As imagens geraram revolta nas redes sociais, pois nas credenciais constam que as duas são “apoio” da própria Liesa.

O influenciador Dam Menezes, que trabalha na cobertura do Carnaval carioca, questionou quais seriam as funções que as duas moças supostamente desempenham na Liesa para conseguir tais credenciais, enquanto centenas de jornalistas de grandes veículos de comunicação e até mesmo integrantes das escolas de samba que atuam nos barracões foram vetados pelo credenciamento da Liga das Escolas de Samba.

“Enquanto isso, muitos jornalistas, que trabalham o ano inteiro, de fora do espetáculo. Além de vários profissionais que trabalham o ano inteiro nos barracões de fora. A reflexão nem são as moças. Mas sim a própria LIESA que debocha da cara do sambista, na hora de controlar quem são os convidados”, disse o rapaz.

Ele ainda continuou o desabafo: “Mais duas moças, que não tem relevância alguma para a Escola de Samba. Que não acrescenta em nada a Sapucaí. Valoriza nada, tendo acesso privilegiado. Até quando esse escárnio?”, desabafou o influenciador.

Na web, o credenciamento das influenciadoras gerou revolta também entre o público que acompanha o Carnaval. “A Passarela do Samba, virando Passarela de Playboy para dar close com taça de Gin na mão e mostrar seu abadá customizado”, comentou um internauta. [Credencial] pra ficar gravando story e atrapalhando quem, de fato, está lá pra registrar e fazer o Carnaval acontecer”, desabafou mais uma.