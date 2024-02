Sarah Andrade, Gabriel Santana, Sarah Aline e Gabi Lopes voarão em experiência inédita

Nos próximos cinco dias, a R2 traz uma novidade que promete agitar não apenas o circuito das festas nas maiores cidades do Brasil, mas também as redes sociais. Com o projeto “CarnaVoou”, eles reuniram um seleto grupo de 50 convidados, patrocinadores e influencers para viajarem em um verdadeiro batidão, a bordo de um Boeing 737 executivo. Entre os participantes que curtiram o melhor dessa época do ano por todo o país estão Sarah Andrade, Gabriel Santana, Sarah Aline, Gabi Lopes , By Pamella e Lady Nada.



A rota do CarnaVoou promete ser tão diversificada quanto a própria festividade, passando por Brasília, Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Cada destino oferecerá aos participantes, que juntos acumulam mais de 30 milhões de seguidores, a oportunidade de vivenciar um dia de folia, enquanto o projeto destaca toda a animação das festas, destacando a riqueza cultural das regiões.

A iniciativa, que alia a festividade popular a uma experiência aérea exclusiva, contempla avião fretado, serviço de bordo, bebidas, traslado, hospedagem, segurança e um entretenimento a bordo.

Embora a experiência não esteja disponível para venda neste ano, a R2 já vislumbra o futuro, planejando expandir o CarnaVoou para 2025. A promessa é incluir mais aeronaves e abrir novas oportunidades para aqueles que desejam vivenciar o Carnaval de uma forma inesquecível ao lado de seus influencers favoritos.