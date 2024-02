Luiza Brunet causa climão no primeiro dia de Carnaval no Rio

Foi dada largada oficial para o Carnaval 2024 e muitos famosos estão em terras cariocas para curtir um dos maiores carnavais do mundo. Apesar da diversão, as tretas e fofocas entre as celebridades sempre acabam acontecendo. Desta vez, quem começou causando climão antes da primeira noite na Marquês de Sapucaí, no Rio, foi a empresária, Luiza Brunet.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a mãe de Yasmin Brunet, causou tumulto ao realizar o credenciamento para um camarote da Sapucaí, nesta sexta-feira (9). Fontes do jornalista afirmaram que, a modelo se irritou tirando fotos para sua identificação na entrada do evento. A máquina não estaria identificando seu rosto.

Contudo, Luiza Brunet teria ficado com cara de poucos amigos e reclamou com a equipe que estava trabalhando afirmando que o serviço deles parecia o sistema de aeroporto. Em um vídeo divulgado pelo colunista, a empresária aparenta estar estressada enquanto tenta resolver o seu credenciamento.

Luiza Brunet causa climão em credenciamento para camarote da Sapucaí. pic.twitter.com/a4TADNNdCl — Daniel Nascimento (@colunadodaniel) February 9, 2024

Luiza Brunet deixa recado para Yasmin Brunet no "BBB 24"

Nesta semana aconteceu o famoso "Baile da Vogue", no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E uma das personalidades que marcou presença, foi a empresária Luiza Brunet. Ao passar pelo tapete prateado, a modelo foi perguntada sobre qual recado mandaria para a filha, Yasmin Brunet, que está confinada no "BBB 24".

"Seja você mesma, sempre, verdadeira e sincera. Arrasa aí dentro, estamos torcendo por você", respondeu Luiza Brunet, que vem defendendo a filha nas redes sociais. Isso porque, a influenciadora tem sido detonada por falas e atitudes contraditórias.