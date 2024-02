MC Daniel se defende após ser acusado de usar droga em Salvador

MC Daniel foi detonado nas redes sociais, nesta sexta-feira (9), após aparecer em uma transmissão, ao vivo, de Carnaval, em Salvador fazendo limpeza nasal. Acontece que muitos seguidores acreditam que o funkeiro estivesse usando drogas. No entanto, ele se pronunciou e explicou o que estava usando.

"Disseram que eu estava cheirando pra entrar pra cantar. É soro fisiológico pra limpar a área nasal. Vocês insistem em tentar me derrubar. A luz vem de Deus”, afirmou MC Daniel por meio de um vídeo no Instagram.

Até o pronunciamento do cantor ser publicado, internautas fizeram altas críticas a suposta atitude de MC Daniel, antes da apresentação no trio de Carnaval da Anitta, em Salvador. "Grande exemplo para muitos, diziam eles. Preocupação zero com os fãs… aliás né, quem com porco se mistura, farelo come", afirmou um seguidor.

Outro internauta relembrou e comparou com um episódio do MC Daniel repreendendo um homem que estava bebendo whisky na frente de uma criança: "Mas o rapaz com um whisky na mão pedindo um autógrafo é mais prejudicial à nação", escreveu um rapaz.

MC Daniel é acusado de esfriar torcida pra Yasmin Brunet

Nos últimos dias, MC Daniel se envolveu em mais uma polêmica. Desta vez, ele foi acusado de que estaria omitindo a torcida para Yasmin Brunet por conta das recentes polêmicas no "BBB 24". Os comentários vieram à tona depois que a campeã de "A Fazenda 15", Jaquelline Grohalski, fez uma sequência de publicações questionando o sumiço dos amigos que apoiaram a loira no início do reality show.

Contudo, o funkeiro logo tratou de se justificar e afirmou que não está conseguindo acompanhar o Big Brother Brasil. "Tem dias que não estou conseguindo ver BBB, correria com novo formato de shows, ensaios, meu bloco vindo e viagens". Entretanto ele esclarece que a sua torcida continua para Yasmin Brunet.

"Mas sempre torcendo pela Yasmin, independente de erros e acertos, se acertar vou estar batendo palma, se errar, assim como a família e amigos próximos também vou pontuar pra ela. Porque quero sempre a evolução de quem gosto! Sei do coração lindo que você tem", finalizou o cantor.

????FAMOSOS: MC Daniel é flagrado se divertindo no Carnaval de Salvador. pic.twitter.com/XC7EW28ps9 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) February 10, 2024

????FAMOSOS: Após web questionar qual substância MC Daniel estava utilizando em vídeo que viralizou nos últimos minutos, o artista esclareceu:



“Disseram que eu estava cheirando pra entrar pra cantar. É soro fisiológico pra limpar a área nasal. Vocês insistem em tentar me derrubar” pic.twitter.com/SnmOKTqY9t — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) February 10, 2024