Extensão de cílios: conheça técnica queridinha de famosas como Emily Garcia

A aplicação de extensões de cílios tem sido bem-sucedida entre as mulheres, proporcionando cílios mais cheios, um olhar mais impactante e praticidade no dia a dia. O método é usado por celebridades como Maíra Cardi, Emily Garcia e Gretchen

De acordo com Lau Ferreira, especialista em embelezamento do olhar e CEO do Studio Elpher, a área dos olhos é muito sensível e requer cuidados especiais. Ela ressalta a importância de o profissional estar capacitado para executar o procedimento e de ter muito cuidado durante a aplicação das extensões.

Lau acrescenta que a escolha da técnica pode ser personalizada de acordo com as preferências do cliente. "Oferecemos diferentes técnicas para que o cliente possa escolher aquela que mais gosta. Realizamos uma avaliação do olho, cílios naturais, rosto e do perfil da cliente para garantir que possamos encontrar uma técnica harmoniosa. Temos desde técnicas mais discretas, ate até as mais volumosas. Além disso, valorizamos muito a saúde ocular de nossas clientes, entregando resultados de qualidade e beleza mas sempre priorizando o bem-estar delas", afirma a especialista.

De acordo com a especialista, as extensões aplicadas corretamente não prejudicam os fios naturais, que continuam crescendo e empurram as extensões, por isso é necessário realizar a manutenção do procedimento respeitando o intervalo adequado. “À medida que os cílios crescem, eles podem ficar desalinhados, e com a soltura de fios naturais (que se desprendem diariamente por conta do ciclo de crescimento) pode ocasionar falhas. É comum que entre cinco a seis cílios naturais caiam por dia, então é natural que as extensões caiam junto com os cílios.”