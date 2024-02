BBB 24: Leidy acusa produção de dar informações externas a Davi

Prestes a desistir do "BBB 24", Davi Brito teve uma conversa com o diretor do reality show, o Boninho, que o fez permanecer na casa. No entanto, essa e algumas atitudes, como trocas de microfones constantes estão analisadas por alguns brothers como uma possível interferência da produção no programa.

Leidy Elin conversava com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, neste domingo (11), após Davi ser indicado novamente ao paredão. Entretanto, a sister fez um comentário de forma discreta sobre uma possível interferência da produção do programa com Davi Brito.

A pipoca deu a entender que a troca de microfones do baiano pode significar também uma "troca de informações". "Eu estou pensando que ele tá sendo o favorito lá fora. Não sei, estou com umas teorias na minha cabeça. O Davi tá trocando muito de microfone, velho", analisou a sister.

Yasmin Brunet, por sua vez, discorda: "Isso aí é uma teoria meio doida que não faz nem sentido!". Contudo, a filha de Zezé Di Camargo concordou, mas preferiu não entrar em detalhes. "Eu também fico pensando, amiga. Não vou falar, mas eu fico pensando sobre outras coisas que eu vejo aqui".

Na sequência, Leidy questionou: "Eu estou ficando maluca?". E Wanessa completa: "Não posso falar. Se não eu me fo** legal". Vale ressaltar que, neste domingo (11), Davi Brito procurou a produção do Big Brother Brasil para desistir do reality. No entanto, acabou vazando para o público o áudio do Boninho conversando com o baiano.

"Acho que ele ta sendo favorito lá fora. Davi troca mt de microfone." (Leidy)

"Outras coisas que eu vejo...Nao posso falar...." (Wanessa)



Isso que ela nao pode falar certamente é a forma como o Tadeu o trata. #BBB24 pic.twitter.com/4F2fhvVaU6 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 12, 2024