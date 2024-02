Nicolas Prattes rompes silêncio sobre relação com Sabrina Sato

Nicolas Prattes quebrou o silêncio sobre as especulações de um affair com Sabrina Sato. Na noite deste domingo (11), o ator global curtiu a noite de Carnaval no "Nosso Camarote", na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ao chegar no local, o artista abriu o jogo se está vivendo ou não um romance com a apresentadora.

"Boatos são boatos, as pessoas falam o que elas quiserem. Tinha um vídeo lá, que não tinha nada, eu estava entre amigos, mas as pessoas inventam, e está tudo certo", afirmou Nicolas Prattes ao portal Leo Dias reafirmando que os dois são apenas amigos.

Vale lembrar que, Sabrina Sato e Nicolas Prattes foram fotografados juntos recentemente na piscina do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Rumores sobre o envolvimento dos dois já estavam circulando nas redes sociais há algumas semanas. Nas fotos divulgadas, Prattes e Sabrina estavam com a mãe do ator e com a filha da apresentadora.

Solteiros

Nicolas namorou a cirurgiã dentista Luiza Caldi por pouco mais de um ano. O fim do relacionamento dos dois foi divulgado em novembro do ano passado. Com os rumores do envolvimento entre Prattes e Sabrina Sato, Luiza se pronunciou em seu Instagram. "Parem de me atrelar a outras pessoas", disse.

Sabrina Sato se divorciou de Duda Neagle no início de 2023, após sete anos juntos. Desde então, a apresentadora não assumiu nenhum relacionamento publicamente. Os dois são pais de Zoe, de cinco anos de idade.