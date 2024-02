Grazi Massafera abandona entrevista após pergunta sobre Humberto Carrão

Grazi Massafera e Humberto Carrão marcaram presença no mesmo camarote, na Marquês de Sapucaí, no Rio, na noite desta segunda-feira (12). Há rumores de que os dois estão vivendo um romance escondido desde o ano passado. No entanto, o suposto casal não deu pistas de que estão vivendo um affair.

Apesar de todas as especulações, Grazi e Humberto falaram com a imprensa. Durante uma entrevista com os jornalistas, a atriz foi questionada sobre o carnaval ser um período para "beijar na boca". "Gente, estou trabalhando muito. Não estou nem pensando nisso", disse Massafera que logo deu uma alfinetada na imprensa após ser questionada sobre o affair com o ator de "Renascer: "Vocês são muito fofoqueiros", respondeu e virou as costas.

Ainda durante a noite, Humberto Carrão também concedeu entrevista e ao ser perguntado sobre a vida amorosa, o ator preferiu não responder. "Já entendi que a vida é assim e eu tento, da minha maneira, deixar as coisas mais parecidas como eu gosto. Prefiro e tenho mais interesse em falar dos meus trabalhos, das coisas que quero fazer, do que falar da minha vida pessoal, porque eu realmente não tenho a menor vontade de falar."

Romance escondido?

Segundo informações do Jornal Extra, Grazi e Humberto vêm se encontrando desde que começaram a flertar pelas redes sociais. Os encontros seriam de forma discreta, para não vazar na mídia. No entanto, a ex de Cauã Reymond acabou abrindo sobre o affair em conversa com alguns amigos, e como todo mundo tem um "melhor amigo", a história acabou vazando.

No perfil pessoal do galã e de Grazi, é possível perceber a interação de curtidas nas publicações um do outro. Apesar do caso ter vindo à tona, os dois, que sempre foram discretos com a vida pessoal, não comentaram sobre o assunto, até o momento.

Vale lembrar que Humberto Carrão e Grazi Massafera estão solteiros. Ainda de acordo com o Jornal Extra, a atriz que também está gravando a novela "Dona Beja", da qual é protagonista. A loira continua usando a tática que utilizava com o modelo Marlon Teixeira de aproveitar as folgas e/ou férias para coincidir os encontros com Humberto Carrão.