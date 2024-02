BBB 24: Mumuzinho é detonado após defender Rodriguinho em show

Nesta terça-feira (13), o cantor Mumuzinho, fez um show na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e durante a apresentação foi vaiado pelo público. Isso porque, o artista resolveu defender seu amigo, Rodriguinho, que está no "BBB 24".

"A gente tem que conversar e mostrar a verdade para o amigo. É isso, mas mesmo assim, muita gente esquece disso. O amigo também erra e o amigo tem que checar e falar 'mano, isso não é legal não'", disparou Mumuzinho ao público.

No vídeo, o pagodeiro conseguiu contornar a situação e ainda fez questão de cantar músicas de Rodriguinho no show. Na internet, o público dividiu opiniões sobre a defesa do cantor. "Dependendo das atitudes né? Porque tem atitude que mostra o caráter e a verdadeira face da pessoa! Aí colega, fica difícil", alfinetou um seguidor.

Outros internautas elogiaram a postura de Mumuzinho: "Amizade é não soltar a mão do outro, os que soltam é porque nunca foi amigo". Outro fã também saiu em defesa: "Isso que é amigo de verdade, mesmo cancelado, não abandona o amigo, não é como aqueles amigo que só quando convém, se está lá em cima é um amor, se está lá embaixo né", escreveu.

Vale lembrar que, Rodriguinho foi um dos protagonistas no início do "BBB 24". Isso porque, o cantor foi detonado pelo público por falas machistas, por criticar o corpo de Yasmin Brunet e debochar da sua compulsão alimentar. O cantor foi alvo de críticas por desrespeitar artistas que se apresentaram no reality.