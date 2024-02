‘Fazendo Meu Filme’ é o novo lançamento do Prime Víde

Prepare-se para uma montanha-russa emocional! ‘Fazendo Meu Filme’ estreia nesta quarta-feira, 14, no Prime Vídeo. Baseado no fenômeno literário de Paula Pimenta, este filme vai te levar numa jornada de paixão, cinema, amizade e descobertas. A série de livros de sucesso já vendeu mais de 1 milhão de cópias em toda a América Latina, e agora ganha vida no streaming.



A trama gira em torno de Fani, uma adolescente comum apaixonada por cinema, amigas e estudos, que Correio Braziliense vê sua vida mudar, quando é selecionada para um intercâmbio cultural na Europa. Em meio a expectativas, Fani se vê diante do dilema de seguir sua rotina confortável e uma inesperada paixão por seu melhor amigo Leo ou se aventurar em um mundo desconhecido repleto de novas possibilidades.

A direção é de Pedro Antônio e a produção da Panorâmica Filmes e Galeria Distribuidora. Este é o 12º lançamento de filme infanto-juvenil da Panorâmica, que completou 20 anos de mercado.

“Foi interessante adaptar um livro tão querido e popular, e foi um privilégio ter a autora Paula Pimenta participando do roteiro, do elenco e da produção. A experiência dela e o retorno dos fãs foram fundamentais para realizarmos um filme em sintonia com o nosso público, em sua maioria adolescentes e jovens,” diz Rodrigo Montenegro, produtor e supervisor artístico do filme.

Ao contrário de muitas adaptações literárias que fazem alterações significativas, “Fazendo Meu Filme” presenteou os fãs com detalhes específicos e elementos-chave da história original, como a própria autora comenta: “Se eu fosse apenas uma leitora e fosse ver esse filme nas telas, eu não ia colocar nenhum defeito, porque ele tá lindo. Os atores realmente se transformaram nos personagens e os diálogos são os mesmos que têm no livro”.

“Então, acho que todo mundo vai ficar feliz com o resultado. E, como autora, foi muito gratificante, porque eu realmente enxerguei meu livro ali, em cada pedacinho do filme. Isso realmente é muito emocionante”, completa.

Bela Fernandes faz o papel de Fani, a cativante protagonista. Ao seu lado, temos Xande Valois como Leo, Giovanna Chaves como Vanessa, Alanys Santos como Gabi, Júlia Svacinna como Natália, Pedro David como Rodrigo, Kiria Malheiros como Priscila, entre outros.

“Protagonizar um filme com tantos fãs foi uma responsabilidade muito grande, porque é um filme muito esperado por quem é fã do livro, né? A Fani veio em um momento muito especial pra mim e me ajudou a crescer tanto na minha carreira, quanto como pessoa. Tenho uma gratidão enorme por esse projeto”, diz Bela Fernandes.