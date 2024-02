BBB 24: Deniziane diz que se sente sufocada com carinho excessivo de Matteus

Deniziane desabafou com Beatriz, na madrugada desta quinta-feira (15), na casa do "BBB 24" sobre o relacionamento com Matteus. Após afirmar que não consegue ser recíproca com o brother, Anne confessou estar repensando sobre o namoro dentro do reality e disparou que se sente "sufoca".

A fisioterapeuta declarou que deixa de ser ela para agradar Matteus. "Esse tipo de situação, quando acontece, me faz repensar se eu quero estar em um relacionamento aqui dentro, porque às vezes quero estar com vocês e fico preocupada com ele, eu deixo de ser eu para estar com ele um pouco".

Na sequência, Deniziane continuou o desabafo: "Não é questão de vocês, vocês entendem e ele também. Só que a minha preocupação não deixa de existir. Quando estou com vocês, minha cabeça não está livre ali, [penso]: "Será que ele está sozinho? Conversando com alguém? Será que ele está bem?".

Por fim, disparou que se sente sufocada por ele: "A sister também afirmou que já conversou com Matteus sobre se sentir sufocada em alguns momentos: "Esse tipo de preocupação me faz ficar angustiada, perco um pouco da minha alegria porque estou preocupada o tempo inteiro".

Vale lembrar que, os questionamentos vieram à tona após uma brincadeira antes da festa do líder. Tudo começou quando Davi e Matteus entraram no quarto usando brincos colados. Lucas Henrique brincou: "O Alegrete não ficou legal de brinco não". Já Deniziane reagiu: "Eu não falo mais nada".

Logo depois, os dois conversaram sobre brincadeira. Matteus, por sua vez, afirmou que se sentiu desconfortável e preferiu ficar na dele para não brigar. A fisioterapeuta rebateu e disse que se ele gostou, é a opinião dele que vale.

17) Deniziane diz que se sente sufocada por muita atenção e carinho.pic.twitter.com/dR5713v8NB — Tracklist (@tracklist) February 15, 2024