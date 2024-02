Murilo Dias é flagrado enrolando cigarro suspeito

O ex-A Grande Conquista, Murilo Dias, curtiu recentemente o Carnaval de Recife em um camarote. Contudo, o que chamou a atenção na presença do rapaz no local foi um momento em que ele não fez questão de esconder, em meio aos demais presentes, que estava preparando um cigarrinho suspeito.

Nas imagens, ele aparece colocando erva e enrolando para fazer o uso, e não se preocupa de estar preparando o cigarro na frente de todos os convidados do local. Para quem não lembra do rapaz, além de participar do reality "A Grande Conquista", da Record TV, Murilo Dias também participou do reality da MTV, "De Férias Com O Ex".

No programa da Record TV, ele engatou um relacionamento com a participante Victoria Macan, que traiu o então noivo que havia deixado do lado de fora do confinamento. Contudo, em setembro do ano passado, Victoria e Murilo anunciaram o fim do namoro e, desde então, o rapaz segue curtindo a vida de solteiro pelas festas em diferentes cidades do país.

Veja o vídeo:

O ex-A Grande Conquista, Murilo Dias, enrolando um cigarrinho suspeito pic.twitter.com/FYCERbIZ3q February 17, 2024