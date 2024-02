BBB 24: Rodriguinho cai na dança e surpreende sensualizando

Quem viu Rodriguinho sentado e "desanimado" nos shows das festas que aconteceram anteriormente no "BBB 24", nem imagina que o cantor caiu na dança na noite desta sexta-feira (16), e ainda por cima sensualizou bastante na companhia de seus aliados no jogo. Ao som da música "Tá tranquilo, tá favorável", de MC Bin Lade, Rodriguinho deixou a timidez de lado, se soltou.

Sem camisa, o pagodeiro até rebolou em cima do palco da última festa do reality, que contou com a apresentação de Dennis DJ logo no começo. Enquanto o cantor se jogava na dança, as sisters que assistiam gritavam muito, incrédulas no que estavam presenciando naquele momento.

E nas redes sociais a versão mais "soltinha" de Rodriguinho rendeu muita discussão, deixando o nome do artista entre os assuntos mais comentados da rede X, antigo Twitter. "O que colocaram na bebida dessa festa que até o Rodriguinho está dançando sem camisa?", questionou uma seguidora.

E não parou por aí. Rodriguinho ainda deu uma palhinha e soltou a voz ao som de seu hit "Quando a Gente Ama". E os internautas não perdoaram: "O Rodriguinho cantando na festa do BBB. Ri demais com isso aqui", comentou um usuário do X.

"O Rodriguinho fez seu show no Big Brother, com direito a fã agarrando, dança sensual, efeitos especiais e casal de dançarinos, Lucas Calabreso e Leidy", disse mais uma internauta sobre a apresentação improvisada pelo pagodeiro na festa.

O que botaram na bebida dessa festa que te o Rodriguinho tá dançando sem camisa? #BBB24



pic.twitter.com/E781Lbjk2k — maiaradgbs em modo bbb (@maiaradiasgomes) February 17, 2024