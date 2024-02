BBB 24: Alane tem crise de ansiedade e assusta telespectadores

Na madrugada deste sábado (17), Alane teve uma crise de ansiedade no quarto Fada do "BBB 24". A cena assustou os telespectadores que assistiam a modelo tentando respirar fundo e manter a calma, mas sem conseguir. Então Alane acabou caindo no choro e se descontrolou de vez.

A crise de ansiedade tomou conta da sister após ela ter sido escolhida pela líder Raquele como possível indicação direto ao Paredão deste domingo (18). As aliadas dela, Deniziane e Beatriz, tentaram acalmá-la e consolá-la.

“É porque eu sou intuitiva. Eu tenho certeza de que ela vai me colocar, eu tenho certeza de que, dessa vez, eu vou sair”, afirmou a modelo, soluçando de tanto chorar. Alane também falou que, no momento, não tem nada para falar sobre a líder. “É diferente de uma Fernanda me botar no Paredão, entendeu? A Raquele, eu acho ela uma pessoa maravilhosa. Não tenho nada para falar dela”, disparou a bailarina.

Na web, as cenas de Alane tendo crise de ansiedade assustaram o público que acompanha o reality ao vivo e preocupou internautas. "Quem passa esse tipo de situação, merece respeito e empatia. Não é fácil ter crises de ansiedade", comentou um seguidor.

Alane fingiu a crise?

Contudo, também teve quem duvidasse que Alane estivesse mesmo em meio a uma crise de ansiedade. O motivo? O fato de ela ter assumido recentemente que fingiu desmaio na frente do brother Nizam. "Depois dela admitir que fingiu desmaio, não sei de mais nada", opinou outra internauta.

Mas também teve quem saísse em defesa da sister e apontasse que, de fato, pelas imagens, era possível ver que se tratava de uma crise de verdade. "Isso é realmente uma crise de ansiedade. Eu fico assim sempre que ela ataca", disse mais uma.