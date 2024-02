MC Livinho assume reconciliação com a ex: "Deus uniu"

MC Livinho voltou a ser um homem comprometido. Neste sábado (17), o cantor compartilhou uma foto beijando uma morena, mas sem mostrar o rosto da moça, utilizando a seguinte legenda: "O que Deus uniu, ninguém separa", escreveu ele.

Entretanto, o cantor voltou atrás, apagou a mensagem que envolve Deus e colocou apenas um coração na legenda da foto. Na imagem, a moça aparece de costas, dando uma bitoca no funkeiro. Além disso, o cantor bloqueou a publicação para receber comentários, o que intrigou os fãs que o acompanham nas redes sociais.

Contudo, as fãs mais atentas do artista logo repararam que se trata da ex-mulher dele, Byanca Gabarron. "Gente, é a Bia. Ela tirou o silicone, por isso está diferente. Esses dois não separam nunca, graças a Deus", vibrou uma seguidora do artista. "Deve ser que ele voltou com a Bia", apontou mais uma.

Mas, também teve fã lamentado o fim da solteirice do rapaz. "Como assim meu namorado está namorando", brincou uma internauta. "É hora de parar com a palhaçada. Respeita a sua namorada (eu)", disse outra fã apaixonada nos encantos do funkeiro.

Até o momento, MC Livinho e Byanca Gabarron não se manifestaram para confirmar a volta do casal. Os dois haviam anunciado o término do relacionamento em maio de 2022. Eles começaram a se relacionar em 2016 e têm um filho de 4 anos juntos.