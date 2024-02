Jornalista se desculpa com Paolla por polêmica de sobrepeso

No desfile das campeãs deste sábado (17), na Marquês de Sapucaí, no Rio, o jornalista Pahby, que recentemente foi detonado nas redes sociais por chamar Paolla Oliveira de obesa, se desculpou pessoalmente com a atriz e com o público.

"Nunca foi minha intenção te ofender, nem falar nada... eu fui muito atacado. Mil desculpas", afirmou o repórter ao encontrar Paolla no desfile. Paolla, por sua vez , tranquilizou o jovem. "Faça como eu, dê importância ao que você tiver que dar, está bem? Você sabe o que você falou, eu sei o que eu respondi, está tudo certo", respondeu.

Vale lembrar que, no final de semana do desfile das escolas de samba do grupo Especial, viralizou na internet a entrevista do Pahby elogiando a atriz, contudo, as falas abriram margens para várias interpretações. O repórter falou que, para ele que foi obeso, esse tipo de exemplo é importante.

Entretanto, o público acusou o jornalista de ter chamado Paolla Oliveira de obesa. "Gente, eu estou aqui com Paolla Oliveira. Cara, você tá fazendo uma revolução nesse Carnaval, com o corpo livre, da mulher se aceitar". Entretanto, ele insinua que Paolla estaria quebrando estereótipos, mas a situação fica mais constrangedora quando ele se compara ao dizer que também já esteve acima do peso.



"Você está belíssima, Paolla. Isso é muito importante pra gente, pra questão da representatividade. Eu fui um homem obeso e sei o quanto é importante a gente se amar, se aceitar. E essa mensagem que você passa, é muito importante".





????VEJA: Repórter pede desculpas para Paolla Oliveira após parecer que chamou ela de obesa em desfile na Sapucaí na semana passada.



A atriz nega ter se importado e deu um conselho para o jornalista: “Faça como eu: ‘De importância para o que tiver que dar’”. pic.twitter.com/c6lJBYaVxI — CHOQUEI (@choquei) February 18, 2024