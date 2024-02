Oli Bela se despede da "Série Reis" na Record

A nova temporada da Série Reis está se aproximando e a talentosa Oli Bela já começa a se despedir da obra que tanto contribuiu para o seu crescimento profissional. Com maestria e alegria, a jovem atriz interpretou a adorável Tafate, filha de Abisague (Barbara França) e Salomão (Guilherme Dellorto), e irmã de Basemate (Joana Freymuller).

Agora, na juventude, Oli Bela passa o bastão para Bruna Trevisan, que assumirá a personagem na fase seguinte. A transição entre as duas atrizes promete manter a qualidade e o encanto que marcaram a interpretação de Tafate.

Ao falar sobre sua experiência na série, Oli Bela destaca o aprendizado e enriquecimento proporcionados pelo convívio com atores mais experientes. Ela considera o desafio como uma inspiração e, apesar do trabalho árduo, expressa seu amor pela arte em todas as suas formas. A jovem atriz destaca a diversão, as brincadeiras e o apreço por estar na Record.

Às vésperas de completar seus 11 anos, Oli Bela se prepara para novos passos na carreira de atriz. Obra que precisa ser mantida em sigilo. Certamente, será mais uma nova conquista marcante para Oli.