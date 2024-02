Luan Santana e Jade Magalhães são flagrados em recaída no México

Ao que tudo indica, Luan Santana e Jade Magalhães estão tendo uma recaída. Os fãs mais atentos do ex-casal perceberam os dois fazendo publicações nas redes sociais em locais parecidos. Além disso, um fã-clube deles chegou a compartilhar uma imagem que seria um flagra dos dois curtindo o México juntinhos.

Os admiradores do cantor também vinham suspeitando de uma possível reconciliação por conta da música “Deja Vu, uma parceria do sertanejo com Ana Castela. O nome da faixa ao contrário,"Jade”, além da letra em si, fizeram as especulações ganharem ainda mais força.



"Sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que 'cê quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir", diz a letra a faixa.

Luan e Jade colocaram um ponto final no noivado em 2020, após 13 anos juntos. Em um podcast, o cantor chegou a falar abertamente que sentia saudades da ex e revelou que a influenciadora havia o bloqueado nas redes sociais. Na ocasião, Luan ainda pediu que a ex-noiva a desbloqueasse. Pelo visto, a mensagem surtiu efeito...