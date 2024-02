The Masked Singer: Vencedor da temporada é revelado

Ainda um pouco distante de sua final, o nome do grande campeão da atual temporada do “The Masked Singer” acabou vazando na mídia. No último domingo (18), o programa, que está em sua quarta temporada, exibiu seu quinto episódio. Mas, o nome do vencedor foi descoberto.



Segundo o jornalista Arthur Pazin, do portal Caras Brasil, o ator Silvero Pereira será consagrado como o grande campeão do reality musical comandado por Ivete Sangalo. Desde o primeiro episódio o artista participa da atração fantasiado de bode.



A participação de Silvero Pereira no “The Masked Singer” já chegou a ser especulada por outros portais, assim como os outros dois finalistas: a cantora Ludmilla, que está fantasiada de Preguiça, e Evelyn Castro, que veste uma fantasia de sereia.



No início deste mês, o jurado José Loreto chegou especular que o bode seria Silvero Pereira, após a apresentação do artista ao som da faixa “Sangue Latino”. "Se não for, eu tiro minha roupa", palpitou Loreto. Paulo Vieira, por sua vez, arriscou que, na verdade, o bode seria a cantora e ex-BBB Juliette Freire. Em outros momentos, Whindersson Nunes também foi sondado como o bode.