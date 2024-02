BBB 24: Deniziane chora ao falar sobre término com Matheus

Deniziane foi eliminada do "BBB 24", nesta terça-feira (20) com 52,02% dos votos em um paredão com Fernanda e Matteus. No entanto, a sister virou piada durante a madrugada desta quarta-feira (21), após explicar os motivos por ter terminado o namoro dentro do reality.

Isso porque, os telespectadores e a própria direção do programa brincou que o namoro de Deniziane e Matteus chegou ao fim, após o brother tirar a barba. Contudo, aos prantos, Anny negou durante o "Bate-papo BBB" que teria terminado por esse motivo.

"Foi só isso, não queria magoar ele, não ache que foi a barba. Eu não sou essa pessoa", afirmou a mineira durante a entrevista. Por sua vez, ela continua e afirma que imaginou que as pessoas acreditariam que fosse por isso. "Eu imaginei que pudessem interpretar dessa maneira. Mas eu falei o tempo todo que eu não queria relacionamento. Alguns dias antes, eu já estava chorando, não tem nada a ver com barba".

Deniziane explicou que já tinha conversado com a psicóloga sobre não querer continuar o relacionamento dentro da casa e que estava pensando nela primeiro. "Eu gosto muito dele, só que tinha a pressão do jogo. A todo tempo eu me questionava de novo. Não foi a barba", completou Any.

No entanto, na web, seguidores brincaram o choro da ex-sister. "Gente eu ri com respeito, a voz dela tá igual do biscoito do shrek, escreveu uma fã. Outra internauta também comparou a voz da fisioterapeuta: "Ficou parecendo a voz do biscoito do filme do Shrek".

