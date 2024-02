Influenciadora Jess Anjos crítica rivalidade feminina: 'Nenhuma mulher sai ganhando'

A influenciadora digital Jess Anjos já chamou atenção no mundo artístico como bailarina do Faustão, onde costuma ter muita rivalidade feminina. Ela comentou sobre essa questão na indústria do entretenimento, e também sobre a saúde mental das mulheres.



Jess acredita que essa disputa no meio feminino é uma ferramenta usada para fortalecer a estrutura machista na sociedade: "Eu enxergo que a rivalidade feminina é uma das principais armas que o machismo usa para se fortalecer e continuar perpetuando na sociedade. Desde a infância, nós mulheres somos incentivadas a competir umas com as outras".

"As listas de quem é a menina mais bonita da turma, os filmes e séries Hollywood's focados na geração Teen sempre traz também essa temática, e a própria indústria de entretenimento tende a discretamente nos levar a esse discurso, como as enquetes para saber quem usou o melhor vestido na ocasião X, e etc", completou.

Na sequência, ela destaque no fim das contas, nenhuma mulher sai ganhando com a rivalidade feminina. "Em uma pesquisa rápida na internet é possível ver como a rivalidade é usada até mesmo com estratégia midiática. Mas no final dessa rivalidade nenhuma mulher ganha, saindo vencedor apenas o patriarcado, isso porque ao criar o individualismo das mulheres não deixa espaço para entender que nós unidas somos invencíveis", finaliza.