Davi Kneip celebra aniversário distribuindo 15 toneladas de alimentos em comunidades de Belo Horizonte: "Conexão com Deus

O DJ e cantor Davi Kneip resolveu presentear outras pessoas no dia que completa 25 anos, nesta quarta-feira (21). E não faltou amor e alegria na data. Acompanhado pelos pais, o músico distribuiu 15 toneladas de alimentos e 600 panetones em comunidades de Belo Horizonte. Ele ainda cantou parabéns com direito a bolo.



O jovem tem o costume de fazer ações sociais, mas é a primeira vez que ele realiza no dia do seu aniversário. "É uma conexão com Deus. Quis passar o dia mais próximo dEle, porque Ele é amor, é você ajudar o próximo", comenta.

Kneip se sente feliz com a ação. "É também uma forma de retribuir tudo de bom que vem acontecendo comigo. Tenho feito muitos shows. Sei que não é muito e que mais pessoas estão precisando, mas se cada uma puder fazer a sua parte. É por isso, que eu resolvi divulgar. Quero estimular quem pode a ajudar", finaliza.

"Como uma pessoa privilegiada, me sinto na obrigação de ajudar outros que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Me sinto realizado em poder fazer um fim de ano melhor para essas pessoas. Para que elas possam ter pelo menos o básico, que é comer", finaliza.