Dado Dolabella detalha episódio de agressão a Luana Piovani

Nesta semana, o ator Dado Dolabella, quebrou o silêncio sobre as acusações de agressões denunciadas pela apresentadora Luana Piovani. Os dois se relacionaram em 2008 e o romance acabou de forma conturbada. A atriz afirma que foi agredida e teve seu braço quebrado, já o ator, nega.

Desde que Wanessa Camargo, atual companheira de Dado Dolabella, foi anunciada como uma das participantes do "BBB 24", Luana Piovani tem feito revelações sobre a agressividade do ator, os processos que ele responde e até denúncias recentes de violência doméstica.

Por sua vez, Dado estava ignorando as exposições que estavam sendo feitas pela apresentadora. Contudo, durante uma participação no podcast "Papagaio Falante", o ator quebrou o silêncio. Ele afirmou no dia em que ela afirma que foi agredida, ambos estavam bêbados em uma boate no Rio de Janeiro e que se empurraram após uma discussão. Ele ainda disse que derrubou sem querer a camareira Esmeralda de Souza Honório que tentou separar os dois.

“É bom deixar claro aqui que o pessoal fala que eu quebrei o braço dela: ela demorou duas semanas para poder ir ao hospital. Isso está lá nos autos do processo. Ela abriu o processo duas semanas depois. Para mim, acho que ela fez para divulgar a peça na época, que ela ficava nua em cena", disparou Dado.

Na sequência, ele disse que acredita que tenha sido marketing e que deseja que ela seja feliz. "E, de repente, sofreu uma violência por ciúmes, ia atrair uma galera para assistir. Marketing. Eu não consigo entender. E hoje eu só vejo ela falando de polêmicas, falando dos outros. Desejo toda a felicidade do mundo para ela. Gente feliz não incomoda os outros”, disse.

Vale lembrar que, apesar de Dado Dolabella negar as agressões, ele foi condenado a pagar indenização de R$ 40 mil à camareira. Além disso, ele foi absolvido em 2016 do processo criminal movido por Luana.

