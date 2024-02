Famosos prestigiam festa de Lorena Queiroz

A talentosa atriz mirim Lorena Queiroz, celebrou seu aniversário de 13 anos em uma festa deslumbrante realizada no buffet Planeta Kids Tamboré, localizado em Alphaville, na Grande São Paulo. A comemoração foi um verdadeiro evento repleto de alegria, música e diversão, no qual a aniversariante recebeu o carinho de amigos, familiares e colegas do meio artístico.



Entre os convidados ilustres que prestigiaram a festa estavam seus pais, avós paternos e maternos, o irmão, Enrico Queiroz, e nomes famosos como Pietra Quintela, Gabriel Miller, Vitória Seixas, Miguel Schmidt, Bárbara Cruz, Renata Brás, Priscila Sol, além de Théo Medon, Pedro Miranda, Lucca Omura e Henrique Bonadio, da Banda QuatroK, que compartilharam momentos especiais ao lado de Lorena.

A presença dos amigos famosos adicionou ainda mais brilho à festa, tornando-a memorável para a jovem atriz e todos os presentes. “Para mim foi incrível comemorar essa data junto de tanta gente querida e que eu gosto tanto. Eu queria que todo mundo pudesse se divertir e isso aconteceu, então, para mim, foi maravilhoso”, disse a aniversariante.

Conhecida por seus papéis marcantes na televisão, cinema e no teatro, Lorena escolheu a temática “Balada” para entreter os convidados. “Eu sou apaixonada por roxo, então pensamos em algo que envolvesse essa cor, brilho e globos de luz. Eu amei tudo”, declarou a jovem estrela, que curtiu seu aniversário de forma única e inesquecível, rodeada de amor e felicidade.











