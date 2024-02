Influenciadora Sheyla Nascimento conta como superou o câncer, depressão e doenças autoimunes

A paulista Sheyla Nascimento tem 1,73m, pesa 57kg e usa manequim 40. Quem a vê não imagina a sua história de superação. Desde muito jovem já tinha problemas com alergias e intolerâncias alimentares e foi desafiada a compreender como o meu corpo é diferente internamente dos outros. “Nunca imaginei alcançar o equilíbrio e o bem estar, isso era um sonho muito distante para mim”, conta.

Durante sua vida, teve dois cânceres, depressão e doenças autoimunes, que a fizeram buscar alternativas para evoluir espiritualmente e mentalmente. “Nesta busca por harmonia fui apresentada a um universo diferente através da espiritualidade, ciências ocultas e tratamentos conectados a natureza onde foram revelados vários caminhos para a cura.

Adquiri uma abordagem que vem me fortalecendo e, desta forma, reconstruindo minha estrutura com atitudes totalmente diferentes”, revela. Percorrendo da Amazônia à Índia, buscou recursos para a sua vida. “Explorei terapias alternativas, bem-estar físico através de ioga e exercícios, conclui alguns curso de nutrição e culinária ayurvédica, vastu shastra (bem-estar do ambiente) e até alinhamento de chakras”, conta Sheyla.

A influenciadora afirma que sua história não é para despertar piedade, mas sim dar esperança para quem precisa. “Hoje compartilho minhas experiências de vida para motivar e apoiar outras pessoas em sua jornada para serem uma versão melhor de si mesmas, se eu consegui, você também consegue”, finaliza.