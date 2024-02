Ex-BBBs revelam segredos dos bastidores do reality

Nesta semana, viralizou um vídeo em que os ex-BBBs Vinicius e a Bárbara Heck fazem revelações dos bastidores do reality show da TV Globo. Os dois participaram da edição do "BBB 22" e o tema do vídeo foi "segredos do BBB". Apesar de alguns segredos já serem de conhecimento do público, outros surpreenderam os seguidores.

O primeiro é que a casa do Big Brother Brasil não é 100% filmada. Existe um lugar que não tem câmeras: "Existe um lugar no BBB que não tem câmeras, um lugarzinho acima da lavanderia que não tem câmera e a gente não tem permissão de falar quando a gente está lá", comentou Vyni. Bárbara acrescentou: "A gente só pode ficar lá 10 minutos, só pode ir sozinho, não pode ir acompanhado".

Falando sobre o primeiro ponto, os brothers deixaram um questionamento no ar sobre o banheiro privado ter câmera e essa área não. "Por que tem câmera dentro do banheiro pra fazer as necessidades e não tem câmera lá em cima? Eis a questão", disparou a loira.

Bárbara continua e revela que objetos que são vistos como amuletos, também são proibidos. "Qualquer objeto que possa ser, que a gente tenha e que seja visto como um amuleto. Tipo um colar, exemplo, os cristais da Yasmin [Brunet], pode ser visto como um amuleto da sorte, eles cortam", pontuou, enquanto Vyni abre que não sabia dessa regra.

Eles continuam a trend e Vyni conta que a produção não disponibiliza lubrificantes. "Não tem lubrificante na dispensa pra quem quer fazer um negócio mais pra frente. Tem que tá com muita vontade, lubrificante não tem não", revelou o jovem brincando.

Os telespectadores também sempre tiveram dúvidas sobre o que pode ou não ser falado e os eles revelaram. "Não pode falar a palavra Boninho", contou Bárbara. Por sua vez, Vyni revelou que já falou e foi advertido na hora pelo Big Boss: "Eu falei e tomei uma advertência por causa disso. Quando eu falei 'Boninho', eles falaram 'Boninho não existe'".

Além de não poder falar o nome do diretor, eles também não podem comentar sobre as câmeras. "As câmeras também não podem. Teve uma vez que eu tomei estalecada, porque eu estava chamando as câmeras de nome. Uma era 'Xuxa', outra era 'Eliana' e outra era 'Angélica' e eu tomei estalecada por isso", finalizou Bárbara Heck.

Repercussão

Na Tiktok, seguidores ficaram chocados com a revelação de não poder falar o nome do Boninho. Alguns relembraram que Manu Gavassi, que participou da edição de 2020, falou várias vezes o nome do diretor e não recebeu nenhum tipo de atenção. "Manu falava com as câmeras e falava 'Boninho' várias vezes", lembrou um fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos ???? (@alfinetei)