Filha de MC Marcinho tenta desmentir herança, mas é pega no pulo

Desde que a herança do funkeiro MC Marcinho virou pauta na imprensa, muitas especulações foram feitas sobre o verdadeiro valor deixado pelo artista. A filha do cantor, Marcelly Garcia chegou a desmentir a notícia divulgada nesta sexta-feira (23), no entanto, o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, divulgou o documento protocolado no Tribunal de Justiça do Rio.

O jornalista havia divulgado que ao contrário do que os portais de notícias haviam divulgado, o cantor MC Marcinho não deixou uma herança de 20 a 30 milhões de reais, mas sim de R$ 1,3 milhão para os filhos, que dividindo ficaria em torno de 260 mil para cada. Após a repercussão, uma das filhas do funkeiro, a Marcelly Garcia, afirmou que a notícia é inverídica.

“Já quero começar dizendo que isso não passa de pura fake news, eu e meus irmãos estamos perplexos com o fato de que espalharam uma notícia dessa, colocando nossas vidas em perigo. Eu e meus irmãos estamos vivendo uma vida completamente diferente do que as pessoas pensam que vivemos após a morte do meu pai”, declarou a jovem.



Contudo, Marcelly explicou que o único bem material deixado por Marcinho foi o imóvel. "Nunca chegou aos meus ouvidos, algo sobre uma fortuna, herança, pois tudo que sabemos, é que meu pai deixou um grande legado que são suas músicas, sua alegria e seus ensinamentos, e a nossa casa, que provavelmente será vendida para que possamos pagar algumas dívidas, e esse valor (da casa) será dividido entre os irmãos”, disparou ela.

Logo depois de negar a notícia, o colunista Daniel Nascimento divulgou a foto do documento que foi declarada pelos próprios herdeiros nos autos do processo de inventário no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no dia 11 de setembro de 2023.

Vale ressaltar que, o inventário foi aberto após a morte do cantor, em agosto do ano passado, quando o salário mínimo era de R$ 1320,00. Então, esse valor de R$ 1,3 milhão divulgado pode ainda ser maior de acordo com o reajuste. Após a notícia, Marcelly Garcia ainda não se pronunciou.

