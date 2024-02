Carolina Dieckmann relembra separação com Marcos Frota: "pesadíssima"

A atriz Carolina Dieckmann, participou nesta semana do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi. Durante a entrevista, a artista fez revelações sobre como foi o fim do casamento com o ator Marcos Frota.

Os dois ficaram juntos por sete anos, no entanto, o término foi dolorido para Carolina Dieckmann. "Minha separação com o Marcos foi barra pesadíssima. Acho que quando eu perdi minha mãe, eu não fiquei tão triste".

Ela continua o desabafo e afirma como apesar de ser mais difícil perder a mãe, não imaginava como a separação seria tão difícil. "Separar é muito difícil. Perder uma mãe é muito mais sério, mais triste. É que perder uma mãe, eu não tenho o que fazer [...] Quando você decide separar, tem uma carga. Não é só o sofrimento, tem o peso", disparou.

Ainda no bate-papo, Dieckmann afirma que quando decidiu se separar de Marcos Frota, o casamento não tinha mais volta. "Eu saquei que eu não podia ter tentado mais um pouquinho. Eu esperei meu casamento acabar e só acabei com ele quando ele já estava acabado", revelou.

Vale ressaltar que, atualmente, Carolina Dieckmann está casada desde 2007 com Tiago Worcman. Os dois tem um filho de 16 anos, o José. Além dele, atriz chegou a ter um filho com Marcos Frota, o Davi, que já tem 24 anos.