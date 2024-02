Renata Heiborn alfineta Carol Barcellos após traição

Renata Heiborn voltou a falar sobre a decepção que passou com a ex-amiga, Carol Barcellos. Em uma caixinha de perguntas, a jornalista foi questionada se ainda acreditava na amizade. Sem rodeios, confirmou que se hoje está vivendo os melhores momentos da sua vida, é graças aos amigos que ela tem.

"Como não acreditar, gente? Se hoje eu estou aqui, se eu estou feliz, se eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida, também é por causa dos meus amigos", iniciou Renata, que detalhou como foi difícil descobrir a traição do ex-marido, Marcelo Courrege com Carol Barcellos.

"Quando estava difícil até de respirar, foram os meus amigos que não saíram do meu lado nem por um segundo, se revezando entre visitas e mensagens de WhatsApp, e ligações de Face Time, pra ter certeza que tudo ia ficar bem. Foram eles que seguraram a minha barra, que "trabalharam" incessantemente pra que eu relembrasse todos os dias que ter amigo é a melhor coisa do mundo. E que valia a pena", pontuou a loira que desde então está solteira.

Apesar das mentiras, Renata Heiborn agradece aos amigos e às conexões que está criando. "Eu e minhas amigas falamos muito umas pras outras que alma gêmea mesmo somos nós. E eu tenho certeza disso.

conexões de verdade nem sempre precisam de tempo, precisam de corações abertos. E parece que nos últimos tempos virou missão até do universo, porque só aparece gente especial no meu caminho. A vida é feita pra ser compartilhada, amigos e não é por causa de uma pessoa que eu deixei de acreditar nisso". finalizou.

Relembre o caso

Vale lembrar que, a repórter Renata Heiborn descobriu a traição por um aplicativo de carros. Marcelo Courrege tinham o costume de compartilhar a localização das viagens feitas em carros de aplicativo. No entanto, no dia da descoberta, o repórter do núcleo de esportes da TV Globo, afirmou que visitaria o pai que estava doente, porém, afirmou que não seria "uma boa ideia" ela ir junto.

Contudo, o comunicador, na verdade estava indo visitar Carol Barcellos, sua atual namorada. Acontece que o jornalista esqueceu de desativar a função de compartilhamento de localização. Renata então recebeu a notificação do aplicativo e percebeu que Courrege não estava a caminho da casa do pai, e sim, para o endereço da sua melhor amiga. Em um relato divulgado no Instagram, Renata Heilborn afirmou que assim que toda a traição veio à tona, Courrege saiu de casa e foi morar com Carol Barcellos.

