BBB 24: Adms de Davi e Isabelle trocam farpas nas redes

Neste domingo (25), administradores dos perfis de Isabelle Cunhã e Davi Brito, trocaram farpas nas redes sociais devido aos últimos acontecimentos dentro do "BBB 24". No início, o público e a equipe dos dois exaltavam a amizade deles. No entanto, a aproximação da amazonense e do Davi tem mudado a opinião do público e, principalmente, da equipe da dançarina.

Acontece que no último sábado (24), a equipe de Davi Brito criou uma arte do brother com seus aliados de jogo e Izabelle foi excluída. Na imagem, "Squad, versão Vingadores", eles incluíram apenas Alane, Beatriz e Matteus. Na web, os seguidores detonaram a publicação: "Que ridículo... Excluindo a ISA que estava com ele desde do início", escreveu um seguidor.

Do outro lado, a equipe de Isabelle Cunhã passou a falar abertamente sobre a "pressão" que Davi tem feito com a sister. A atitude do brother já vinha sendo comentada por seguidores e após, a própria amazonense demonstrar desconforto, os administradores resolveram se posicionar.

Durante a última festa, que aconteceu na madrugada de sábado (24), Davi tentou falar de jogo com Isabelle. Por sua vez, ela afirmou que não queria, o jovem chegou a insistir e ela pediu para ficar sozinha. Pouco depois, Leidy abraçou a amazonense que desabafou por meio de um choro. Ao retornar para o ambiente, Davi questionou o "abraço" e ficou questionando o fato da aliada ter falado que queria ficar sozinha, sendo que não estava.

"É lamentável tudo o que ocorreu durante essa madrugada, mas nós, como amigos e equipe, não podemos nos calar diante de tudo o que vem acontecendo. Tudo tem um limite, e não podemos fingir que está tudo bem quando estamos vendo a Isabelle chorar por uma pressão que vem acontecendo e não é de hoje", publicou o perfil de Isabelle Cunhã no Instagram detonando o brother.

Na sequência, eles recuperaram outra situação desconfortável entre os dois. Isabelle foi mostrar o grilo toda feliz para o Davi, após comentar que ela queria achar seu amigo grilo para tirar uma foto, e ele “espantou” o inseto sem motivo algum. "Todos aqui já conhecem bem a Isabelle e sabem de todo o seu amor pelos animais. Então, nada justifica tal atitude", disparou o administrador do perfil repreendendo a atitude do baiano.

Após toda a repercussão dos acontecimentos da madrugada do último sábado (24), Davi e Isabelle conversaram sobre as recentes atitudes de "pressão" com ela dentro casa do "BBB 24". No fim, ambos se acertaram e mais uma vez, os dois esclareceram que eles não jogam juntos e optaram pela preservação da amizade.