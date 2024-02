Mariana Ximenes marca presença no Rio Open

A atriz Mariana Ximenes marcou presença no Rio Open, neste fim de semana. Esta foi a 10ª edição do evento, que já fez história com os brasileiros. Pela primeira vez, o Rio Open tem um campeão brasileiro. O gaúcho Rafael Matos, de 28 anos, atual número 58 do mundo no ranking de duplas, é o grande vencedor.



Neste domingo, um dos dias mais quentes do torneio de 2024, ele e o colombiano Nicolás Barrientos fizeram uma final quase impecável e derrotaram os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler por 6/4 e 6/3.

E é claro que as celebridades marcaram presença, como Ximenes que é uma admiradora do esporte e foi a convite da patrocinadora e desodorante oficial do evento, Herbíssimo.