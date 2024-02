Lucas Souza garante vaga na Escola de Teatro Wolf Maya

Enquanto curte alguns dias do inverno europeu ao lado da amada Jaquelline, Lucas Souza, que em breve estreia como ator na encenação da Paixão de Cristo, em Miguel Leão – PI, garantiu sua vaga na Escola de Atores Wolf Maya e as aulas presenciais começam assim que ele retornar ao Brasil.

Firme no propósito de apresentar ao seu público um trabalho de qualidade, o ex-militar segue na busca constante por conhecimento e aperfeiçoamento. “Eu quero que as pessoas enxerguem que me preparo e me dedico inteiramente ao ofício que escolhi. Sou bem exigente comigo mesmo por acreditar que meu público merece sempre o melhor de mim e tenho buscado me cercar do que há de bom no mercado e a Escola Wolf Maya é, sem dúvidas, uma oportunidade de peso”, diz entusiasmado com a nova fase profissional.

Referência na formação de profissionais para o mundo artístico, a Escola de Atores Wolf Maya prepara seus alunos para atuar na TV, cinema, teatro, streaming e internet e está no mercado há mais de vinte anos. “Para mim é um sonho ter a oportunidade de me lapidar em um local com esse gabarito”, completa Lucas.