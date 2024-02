Di Fernandes marca presença no aguardado desfile de Philipp Plein durante o MFW

Di Fernandes foi uma das convidadas do desfile da grife Philipp Phein na Semana de Moda de Milão na última sexta-feira (23). A influenciadora chamou atenção ao escolher um look fashionista para ir assistir a apresentação da nova coleção da grife.



Acompanhada por outras personalidades do universo digital, como Thássia Naves, Jordana Maia, Galisteu e o influenciador Theodoro, Di Fernandes assistiu o Mc Daniel, ser um dos modelos do casting do desfile.

Ela ressaltou como é especial está de volta a Milão para assistir o desfile da grife: “Sou apaixonada por moda e é sempre muito encantador estar presente em uma semana de moda, principalmente na Itália. O desfile da PP foi sensacional, voltei ainda mais apaixonada pela marca”, explicou.

A brasileira depois de Milão vai continuar a temporada de Fashion Week na França, onde ela desembarca para assistir a semana de moda francesa nos próximos dias.