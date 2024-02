Lexa fica noiva de Ricardo Vianna na Noruega

A cantora Lexa e Ricardo Vianna, divulgaram na manhã desta segunda-feira (26), que estão noivos. Através de uma declaração, o ator relembrou o início do romance em Noronha e publicou fotos do momento do pedido.

"Ela disse sim. A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro", iniciou Ricardo.

Em continua a declaração e reforça que ama Lexa:"Me sinto abençoado e sou muito grato por ter vc em minha vida, meu amor. Eu te amo tanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo", escreveu o ator.

O pedido foi feito na neve enquanto os dois assistiam aurora boreal. "Como um amante da natureza digo que não poderíamos ter uma benção maior do que a noite de ontem. Cercado por montanhas, mar ao nosso lado e aurora boreal dançando no céu. Deus é bom o tempo todo", declarou Ricardo.

Lexa oficializa namoro

Após ser flagrada em vários momentos com o ator Ricardo Vianna, Lexa oficializou seu namoro com o ator no início do mês de novembro de 2023. O anúncio foi feito através de um vídeo nas redes sociais dois meses após confirmar o fim do casamento com MC Guimê, em setembro. No mês seguinte, ela declarou em show que “não sabia” se estava solteira depois de ser vista de mãos dadas com Ricardo em um ensaio de carnaval na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca.

