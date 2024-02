Julia Peixoto relembra período em que sofreu de 'baby blues' e destaca: "É mais comum do que vocês imaginam"

Mamãe de primeira viagem de Kevin, de 1 mês, Julia Peixoto tem vivenciado todas as experiências da maternidade. Por outro lado, a influenciadora também não esconde as dificuldades que há por trás e revela ter sofrido ‘baby blues’, após o nascimento do pequeno, quadro transitório que atinge 85% das mulheres.



Julia explicou que o baby blues é diferente de depressão pós-parto e inclui sintomas como choro inesperado, irritabilidade, cansaço extremo, mudanças de humor, sensação de tristeza e melancolia. “O baby blues é mais comum do que vocês imaginam. Muitas mulheres vivenciam ele no pós-parto. É uma resposta natural às mudanças físicas, emocionais e hormonais pelas quais a mulher passa após dar a luz”, afirma.

Ela ressaltou que nem todas as mulheres experimentam o baby blues, mas tranquilizou ao afirmar que geralmente desaparece por conta própria em poucas semanas, à medida que os hormônios se estabilizam. “O baby blues costuma aparecer dias pós-parto e ele pode durar semanas. E se os sintomas se intensificarem ou durarem meses, procure ajuda psicológica”, alertou.

Diante de sua experiência pessoal, Julia destacou que ter uma rede de apoio não impede que mulheres possam vir a desenvolver esses sentimentos, já que ele surge de uma maneira natural. “Com certeza, esse apoio nos ajuda a superar essa fase mais rápido, mas se é difícil para quem tem rede de apoio, imagina para quem não tem”, afirma.

Por fim, a influenciadora tranquiliza as mamães e afasta as cobranças geradas pelo ‘baby blues’. “Não tem nada a ver com amar menos o seu baby. Às vezes nos cobramos, pois um momento que deveria ser de alegria e felicidade se torna um momento ‘triste’. Não se culpe, não se cobre. Esses sentimentos confusos passam e você não vai deixar de ser uma boa mãe por isso”, declarou.