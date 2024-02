Cariúcha desafia Jojo Todynho para uma luta e afronta a apresentadora

A ex-Fazenda Cariúcha participou nesta segunda-feira (26), do programa "Chupim", na Rádio Metropolitana FM e desafiou Jojo Todynho a lutar com ela num ringue. Além disso, a apresentadora do 'Fofocalizando' aproveitou para afirmar que nunca seria amiga da influenciadora e alfinetou ela.

No bate-papo, Cariúcha comentava sobre as falas de Jojo Todynho dela ganhar fama em cima dela, quando resolveu agradecer a cantora. "Primeiro queria agradecer a ela, porque ela fez uma publicidade pra mim na Globo, né? Meu nome sempre é lembrado na Globo", afirmou.

Na sequência, a rival aproveitou para alfinetar Jojo Todynho: "E ela é comentarista e eu sou apresentadora, obrigada", afirmou Cariúcha se comparando à cantora que atualmente está trabalhando como comentarista do "BBB 24".

Ainda durante a participação no programa 'Chupim', telespectadores pediram para que ela desafiasse Jojo em uma luta. "Eu toparia, de boa. Vamos Jojo numa briga pra gente resolver isso e acabar com tudo? Ver quem é a a boa? Eu topo, ainda mais com dinheiro, com pix", desafiou Cariúcha.

Por fim, ela também falou sobre o namoro de Jojo Todynho ter chegado ao fim e aconselhou a cantora não comprar as pessoas com dinheiro e sim com amor. “Primeiro ela tem que parar de bancar macho, porque amor não se compra. Dinheiro não compra tudo, só que ela acha que compra. Dinheiro não compra amor. Ou você tem, ou você não tem.”

