Em uma semana no ar como Damião, em "Renascer", o cantor Xamã vem chamando atenção tanto na televisão quanto na internet. Além de receber uma enxurrada de elogios pela atuação, desta vez, o artista virou assunto por ficar pelado durante a exibição do capítulo desta terça-feira (28).

Acontece que no episódio, o seu personagem Damião aparece pulando em um rio completamente sem roupa. E é claro que a TV Globo não poupou os telespectadores e deixou o bumbum à mostra do cantor. Na cena, Xamã contracenava com Mel Muzzillo, que interpreta a Ritinha que reagiu: "Valha, meu Deus. O que que é isso, Damião? Pelo amor de Deus, homem! Se vista antes que alguém lhe veja".

Contudo, essa reação passou para as foras das telinhas e se tornou um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter e no Instagram. "Obrigado TV Globo por proporcionar essa cena tão linda de se ver", escreveu uma internauta. "Assistindo a novela pelo conteúdo", brincou outro seguidor.

O administrador do Instagram da emissora entrou na brincadeira e respondeu os elogios da cena em que Damião pula no rio completamente pelado. "Damião Malvadão soube fazer a nossa terça-feira em segundos, mô", escreveu.

Vale ressaltar que, Damião e Ritinha estão vivendo um romance em Renascer, no entanto, fãs estão especulando que o romance teria ultrapassado às telas e vindo para vida real. Na semana passada, eles foram filmados deixando juntos a festa que reuniu o elenco da novela, em um bar próximo aos Estúdios Globo, no entanto, o affair não foi confirmado.

Renascer: Web vai à loucura com Xamã pelado em cena pic.twitter.com/cqNGmOPVc6 — Mariana Morais (@moraismarianam) February 28, 2024