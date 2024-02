Bruno Avelar recebe Joel Jota e Roberto Justus na suíte de Elvis em Las Vegas

Em Las Vegas, Bruno Avelar, criador do evento Poder do Network, empresário e palestrante recebeu em sua suíte, a mesma usada por Elvis Presley em Las Vegas, na cidade do entretenimento, o empresário Joel Jota e o apresentador Roberto Justus para um jantar exclusivo.



O encontro aconteceu em meio à participação dos três palestrantes no evento da Best Builders Construction, uma conferência prestigiada que antecede a maior feira de construção civil da América. Compartilhando insights e experiências, Bruno Avelar, Joel e Roberto Justus contribuíram para enriquecer as discussões sobre o futuro do setor.

Após a conclusão das palestras, Bruno Avelar estendeu um convite especial a Roberto Justus para desfrutar de um jantar na suíte de 1560 metros quadrados, que outrora foi o lar de Elvis Presley por oito anos. O local, situado no hotel onde Elvis se apresentou para mais de 2.5 milhões de pessoas em mais de 800 apresentações esgotadas, proporcionou um ambiente exclusivo e memorável para o encontro entre os empresários.